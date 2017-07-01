Администрация Трампа рассекретила зарплаты своих сотрудников

"Вилка" годового оклада весьма существенна: кто-то из представителей Белого дома получает почти $189 тысяч, а кто-то довольствуется тридцатью тысячами.

Ежегодное жалование сотрудников аппарата Администрации президента США варьируется от $30 тысяч до $179 тысяч. Эти сведения содержатся в открытом докладе, который администрация направила в Конгресс США. Речь в нём идёт о зарплате 377 сотрудников аппарата Белого дома.

Согласно документу, высокую заработную плату имеют ключевые представители Белого дома — глава аппарата сотрудников Райнс Прибэс, главный политстратег Стив Бэннон и старший советник Келлиэнн Конуэй. Их годовой оклад — $179,7 тысячи.

Такая же сумма прописана в платёжной ведомости у официального представителя Белого дома Шона Спайсера, его заместитель Сара Сандерс имеет несколько меньше — $165 тысяч.

Хуже всех оплачивается труд руководителя Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кона — хотя его должность в администрации тоже считается ключевой, он получает только $30 тысяч.

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, являющийся его старшим политическим советником, а также дочь президента Иванка Трамп, выполняющая функции советника президента США, заработную плату не получают вообще.