Эстония впервые возглавила Совет Евросоюза

Прибалтийская республика досрочно начнёт свою деятельность главы Совета ЕС вместо Великобритании.

Впервые за свою историю Эстония стала председателем Совета Европейского союза. Полномочия главы организации перешли к ней с 1 июля до конца текущего года.

Приоритетными направлениями Эстонии в качестве председателя станут доступность информации и электронных технологий. Премьер-министр страны Юри Ратас уже выступил за формирование единого цифрового рынка труда ЕС.

Эстония досрочно начинает свою деятельность на посту руководителя Совета ЕС вместо Великобритании. В связи с Brexit, Соединённое Королевство объявило, что во втором полугодии 2017 года не будет председательствовать в союзе.