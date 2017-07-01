Stop. Just stop. New York Post написала статью о Трампе из трёх слов

Издание решило отреагировать на хамское поведение президента в отношении ведущих телеканала MSNBC.

Газета New York Post написала статью об активности Дональда Трампа в "Твиттере". Лаконичности этого материала могут позавидовать многие спартанцы — текст состоит всего из трёх слов.

— Остановись. Просто остановись, — говорится в статье.

Так издание решило отреагировать на нападки Дональда Трампа на ведущих утреннего шоу Morning Joe Мику Бжезински и Джо Скарборо. После того как Мика и Джо раскритиковали главу Белого дома, тот посвятил им несколько откровенно хамских сообщений в "Твиттере".

В частности, Трамп назвал Мику сумасшедшей, а её коллегу психопатом. Кроме того, он позволил себе оскорбительно высказаться о внешности журналистки, лицо которой "кровоточило после подтяжки".

Согласно результатам нового опроса, проведённого телеканалом Fox News, 71 процент американцев уверен, что активность Дональда Трампа в соцсети вредит его имиджу.