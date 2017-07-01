Пилот и пассажир выжили после взрыва самолёта в окрестностях Лос-Анджелеса

По словам пилота, вскоре после взлёта у воздушного судна отказал правый двигатель.

Мужчина и женщина, которые находились в рухнувшем на шоссе в окрестностях Лос-Анджелеса самолёте Cessna 310, остались живы. Из-под горящих обломков воздушного судна их извлекли очевидцы. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным СМИ, вскоре после вылета из аэропорта Джона Уэста пилот сообщил диспетчерам об отказе правого двигателя и запросил посадку. Однако дотянуть до взлётно-посадочной полосы он не сумел — самолёт "Сессна" рухнул на проезжую часть и взорвался.

Очевидцы рассказали журналистам, что ещё до того, как они успели подбежать к горящим обломкам самолёта, они увидели женщину, которая пыталась достать из огня своего мужа.