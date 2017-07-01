Бюджетники и пенсионеры России переходят на "Мир"

Карты национальной платёжной системы "Мир" с 1 июля станут обязательными для выдачи бюджетникам, решившим открыть новый счёт.

С 1 июля российским бюджетникам, желающим открыть новый счёт, банки обязаны выдавать только карты национальной платёжной системы "Мир". К этому дню они должны были обеспечить приём таких карт в своих банкоматах и терминалах.

Лайф напоминает, закон, в котором содержатся соответствующие нормы, 1 мая подписал президент России Владимир Путин.

Работники бюджетной сферы должны быть переведены на "Мир" до 1 июля следующего года. Пенсионеры смогут получить карты "Мир" взамен карт, которыми они сейчас пользуются, по истечении срока их действия, но не позже 1 июля 2020 года.

Напомним, решение о картах национальной платёжной системы "Мир" было принято в связи с введением санкций Запада в отношении РФ. Эти карты не привязаны к зарубежным платёжным системам, их не смогут заблокировать из-за рубежа.