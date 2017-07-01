Разведка ДНР зафиксировала движение колонны танков ВСУ в направлении Донецка

Колонну украинских танков, движущуюся в сторону Донецка, заметили сегодня разведчики Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило агентство ДАН.

— Наша разведка зафиксировала начало движения колонны танков ВСУ до батальона из района села Тоненькое в направлении посёлка Пески, — приводят СМИ слова представителя командования.

По данным агенства ДАН, последний раз украинские силовики пытались атаковать позиции ДНР 29 июня в районе Ясиноватой. Однако во время боя ВСУ понесли потери и отступили на ранее занимаемые позиции.