Разведка ДНР зафиксировала движение колонны танков ВСУ в направлении Донецка

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Разведка ДНР зафиксировала движение колонны танков ВСУ в направлении Донецка

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Украинские танки. Фото: dan-news.info

Колонну украинских танков, движущуюся в сторону Донецка, заметили сегодня разведчики Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило агентство ДАН.

— Наша разведка зафиксировала начало движения колонны танков ВСУ до батальона из района села Тоненькое в направлении посёлка Пески, — приводят СМИ слова представителя командования.

По данным агенства ДАН, последний раз украинские силовики пытались атаковать позиции ДНР 29 июня в районе Ясиноватой. Однако во время боя ВСУ понесли потери и отступили на ранее занимаемые позиции.

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