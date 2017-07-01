Номинант на "Оскар" Джеймс Кромуэлл отправится в тюрьму за отказ платить штраф

Американский актёр добровольно отправится под стражу на семь дней за активную правозащитную деятельность.

Американский киноактёр Джеймс Кромуэлл, известный по фильмам и сериалам "Зелёная миля", "Бэйб", "Молодой папа", "Американская история ужасов" проведёт семь дней заключения за отказ выплатить штраф в размере 325 долларов, который ему выписали во время сидячей забастовки против строительства электростанции на природном газе.

Oscar-nominated actor James Cromwell is heading to jail for refusing to pay protest fines https://t.co/zX7Os4ipTL pic.twitter.com/j5f2tdtQLn — ET Canada (@ETCanada) 30 июня 2017 г.

77-летний актёр был арестован ещё в декабре 2015 года за препятствование дорожному трафику во время забастовки против электростанции, построенной в городе Вауэйанда, штат Нью-Йорк. Актёр вместе с единомышленниками призывал обратить внимание, что электростанция создаёт угрозу загрязнения окружающей среды и способствует глобальному потеплению.

В июне суд выписал участникам забастовки штраф, который трое фигурантов, включая актёра, отказались оплачивать. Суд предписал либо подчиниться вынесенному решению, либо добровольно отправиться в тюрьму.

— Я отказываюсь платить штраф. Если мы не будем выступать единым фронтом, то не изменится ничего. Власть — народу, — подчеркнул Кромуэлл.

Это не первый случай, когда звезду "Молодого папы" арестовали за нарушения общественного порядка во время правозащитных акций. В 2013 году актёр был задержан во время митинга против экспериментов над животными университета Висконсина.