Номинант на "Оскар" Джеймс Кромуэлл отправится в тюрьму за отказ платить штраф

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Номинант на "Оскар" Джеймс Кромуэлл отправится в тюрьму за отказ платить штраф

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Джеймс Кромуэлл во время задержания на акции протеста 18 декабря 2015 года. Фото: facebook.com/James-Cromwell-Actor-Activist

Американский актёр добровольно отправится под стражу на семь дней за активную правозащитную деятельность.

Американский киноактёр Джеймс Кромуэлл, известный по фильмам и сериалам "Зелёная миля", "Бэйб", "Молодой папа", "Американская история ужасов" проведёт семь дней заключения за отказ выплатить штраф в размере 325 долларов, который ему выписали во время сидячей забастовки против строительства электростанции на природном газе.

77-летний актёр был арестован ещё в декабре 2015 года за препятствование дорожному трафику во время забастовки против электростанции, построенной в городе Вауэйанда, штат Нью-Йорк. Актёр вместе с единомышленниками призывал обратить внимание, что электростанция создаёт угрозу загрязнения окружающей среды и способствует глобальному потеплению.

В июне суд выписал участникам забастовки штраф, который трое фигурантов, включая актёра, отказались оплачивать. Суд предписал либо подчиниться вынесенному решению, либо добровольно отправиться в тюрьму.

— Я отказываюсь платить штраф. Если мы не будем выступать единым фронтом, то не изменится ничего. Власть — народу, — подчеркнул Кромуэлл.

Это не первый случай, когда звезду "Молодого папы" арестовали за нарушения общественного порядка во время правозащитных акций. В 2013 году актёр был задержан во время митинга против экспериментов над животными университета Висконсина.

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