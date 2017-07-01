Церемония прощания с рэпером Prodigy закончилась потасовкой с полицией

Нарушитель мешал другим участникам церемонии и устроил словесную перепалку с блюстителями порядка.

Поминальная служба по рэперу Альберту Джонсону, более известному под сценическим псевдонимом Prodigy, закончилась потасовкой одного из участников церемонии с полицейским. Об этом сообщает портал TMZ.

Судя по опубликованным кадрам, темнокожий мужчина мешал другим людям, пришедшим на церемонию, и не реагировал на замечания полиции. Через некоторое время между хулиганом и блюстителем порядка произошла словесная перепалка, впоследствии переросшая в драку. Зачинщика драки задержали.

Рэпер Prodigy скончался 20 июня в госпитале Лас-Вегаса, куда он попал из-за осложнений, связанных с серповидноклеточной анемией. Причина смерти музыканта пока не называется.