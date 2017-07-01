В России повысился минимальный размер оплаты труда

С 7,5 тысячи рублей МРОТ возрос до 7,8 тысячи рублей в месяц, и это повышение предусмотрено федеральным законом.

В России с 1 июля 2017 года увеличивается минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Согласно поправкам в закон "О минимальном размере оплаты труда", он возрос на 300 рублей и составляет теперь 7,8 тыс. рублей.

Ниже этой суммы работодатель не может устанавливать месячную зарплату работника, который полностью отработал свою норму.

По мнению экспертов, повышение МРОТ позволит повысить выплаты страховых взносов во внебюджетные госфонды, а также увеличит платёжеспособный спрос на отечественные товары.

По данным вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец, в России на уровне МРОТ зарплату получают около 5 млн человек.