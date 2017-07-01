В Венесуэле вооружённые группы напали на больницу и штаб оппозиции

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В Венесуэле вооружённые группы напали на больницу и штаб оппозиции

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Речь может идти о представителях проправительственных групп, которые называются "колективос".

В венесуэльском городе Баркисимето группы вооружённых людей напали на больницу и представительство оппозиционной коалиции "Блок демократического единства".

Как сообщает El Nacional, напавшие представляют проправительственные военизированные группировки, известные как "колективос".

Полиция действиям "колективос" не препятствует, и сами они лиц не скрывают. Члены группировок передвигаются по Баркисимето на внедорожниках без номеров, есть сведения, что они вооружены.

Напомним, в Венесуэле с начала апреля идут крупнейшие акции протеста, организуемые оппозицией. Их причиной стали решения Верховного суда, расширившие полномочия президента Николаса Мадуро и одновременно ограничивающие функции парламента.

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