Найденные на утонувшем "Титанике" вещи продадут на аукционе

Организаторы торгов надеются выручить за личные вещи пассажиров и части корабля 200 миллионов долларов.

Пять с половиной тысяч предметов, принадлежавших пассажирам и членам экипажа легендарного парохода "Титаник", выставят на торги. Произойдёт это потому, что компания, которая имела на них права, обанкротилась.

Как сообщает портал Today.com, участники аукциона смогут приобрести одежду и драгоценности, части самого "Титаника" и даже куски угля, который использовался для приведение двигателя парохода в действие. При этом компания надеется продать все предметы единым лотом.

Считавшийся непотопляемым трансатлантический пароход "Титаник" затонул в ночь на 15 апреля 1912 года примерно в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд. Крупнейший на тот момент лайнер не выдержал столкновения с айсбергом.