Врача, открывшего стрельбу в больнице Нью-Йорка, уволили за домогательства

45-летний врач, открывший стрельбу в здании нью-йоркского госпиталя, был уволен с работы в 2015 году из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Associated Press‏ со ссылкой на правоохранительные органы США.

BREAKING: Law enforcement officials say gunman was allowed to resign from NYC hospital in 2015 amid sex harassment allegations. — The Associated Press (@AP) 30 июня 2017 г.

Напомним, сотрудник медицинского учреждения Генри Белло открыл огонь в в госпитале Бронкс-Ливан. По последним данным, погиб один человек, шестеро получили ранения. Сам атаковавший покончил с собой. Мотивы злоумышленника пока не выяснены.