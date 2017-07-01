Врача, открывшего стрельбу в больнице Нью-Йорка, уволили за домогательства

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Врача, открывшего стрельбу в больнице Нью-Йорка, уволили за домогательства

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Фото:иnytimes.com

45-летний врач, открывший стрельбу в здании нью-йоркского госпиталя, был уволен с работы в 2015 году из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Associated Press‏ со ссылкой на правоохранительные органы США.

Напомним, сотрудник медицинского учреждения Генри Белло открыл огонь в в госпитале Бронкс-Ливан. По последним данным, погиб один человек, шестеро получили ранения. Сам атаковавший покончил с собой. Мотивы злоумышленника пока не выяснены.

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