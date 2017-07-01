Украинец подорвался, распиливая боевой снаряд на металлолом

Житель украинского села Забучье лишился ноги после взрыва боевого снаряда времён Второй мировой войны.

Как сообщают местные СМИ, 24-летний рабочий нашёл боеприпас у себя на огороде. Он захотел сдать его на металлолом, поэтому предварительно решил распилить его болгаркой. В этот момент старый снаряд сдетонировал, мужчине взрывом оторвало часть ноги и повредило лицо.

Медики также зафиксировали у "подрывника" множественные осколочные ранения туловища и конечностей. Пострадавшему сделано несколько операций, при этом есть надежда, что в дальнейшем он даже сможет ходить.