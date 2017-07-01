Украинский генпрокурор рассказал о новых поворотах в деле Януковича

На Украине против Виктора Януковича возбуждено несколько уголовных дел. Экс-президент объявлен в розыск.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил на своей странице в "Фейсбуке" о новых поворотах уголовного дела в отношении бывшего президента страны Виктора Януковича и его ближайших соратников.

Среди новых обвинений — незаконное препятствование организации и проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышение власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, умышленное убийство двух и более лиц, доведённое до конца покушение на умышленное убийство двух и более лиц, причинение умышленных тяжких телесных повреждений и организация террористического акта.

Виктор Янукович занимал пост президента Украины с 2010 года. После госпереворота в стране в 2014 году бежал с территории Украины и в настоящее время находится в России.