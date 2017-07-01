Застрявших из-за непогоды в Шереметьево пассажиров уложили спать на полу

Авиакомпании предоставили пассажирам пищу, воду и надувные матрасы с покрывалами.

Непогода помешала покинуть столичные аэропорты сотням пассажиров, ближайшие гостиницы оказались переполнены. Тем, кому мест не хватило, пришлось ночевать в зоне ожидания. Руководство Шереметьево предложило людям переночевать на полу на надувных матрасах.

Кадры со спящими людьми удалось заснять съёмочной группе Лайфа. Также выяснилось, что авиакомпании предоставили пассажирам еду и воду.

На момент написания материала задержаны или отменены 140 рейсов в трёх столичных аэропортах. В пиковые часы их число превышало 300.