Пентагон на полгода отложил приём трансгендеров в армию

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Пентагон на полгода отложил приём трансгендеров в армию

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Американские солдаты. Фото: © REUTERS/Sabah al-Bazee

Это даст время военным начальникам подготовиться к грядущим изменениям, чтобы те не сказались на общей боеготовности.

Министр обороны США Джеймс Мэттис распорядился на полгода отложить приём трансгендеров в вооружённые силы страны. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В документе, оказавшемся в распоряжении СМИ, говорится, что тем самым Пентагон даёт время военным начальникам подготовиться к грядущим изменениям, чтобы это не отразилось на общей боеготовности.

Впрочем, ранее командование армии и ВВС настаивало на двухлетней отсрочке, однако в министерстве посчитали, что столь длительная задержка вызовет критику на Капитолийском холме.

С прошлого года трансгендеры могут служить в вооружённых силах, но пока запрещено привлекать новых новобранцев.

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