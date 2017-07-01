В Токио мужчины больше не смогут встречаться со школьницами за деньги

Теперь за это могут посадить в тюрьму или обяжут заплатить большой денежный штраф.

В столице Японии приняли постановление, запрещающее взрослым мужчинам ходить на свидания с несовершеннолетними девушками.

Несмотря на то, что проституция в Японии запрещена, существуют специальные компании, которые предлагают мужчинам встречи с девушками, которые моложе 18 лет. Теперь нарушителям закона грозит год тюрьмы или штраф в размере около 9 тысяч долларов США.

Чаще всего во время таких "оплачиваемых свиданий" мужчины покупают девушкам подарки или ходят с ними в общественные места. Нередко клиенты доплачивают школьницам за услуги более интимного характера.