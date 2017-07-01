Зонд Juno впервые в истории пролетит над Большим красным пятном Юпитера

Учёные надеются, что это позволит им понять, как устроен бушующий уже несколько веков шторм.

Автоматическая межпланетная станция Juno (с англ. — Юнона) 10 июля пролетит над Большим красным пятном Юпитера — гигантским атмосферным вихрем, диаметр которого достигает 16 тысяч километров. Об этом сообщили специалисты американского аэрокосмического агентства (NASA).

— Таинственное Большое красное пятно — пожалуй, самая известная часть Юпитера. Этот гигантский шторм на протяжении веков бушует на самой большой планете Солнечной системы. Теперь Juno сможет заглянуть под облака и увидеть, насколько глубоки корни этого шторма. Это поможет нам понять, как он устроен и что делает его таким особенным, — рассказал руководитель проекта Juno Скотт Болтон.

Сообщается, что 10 июля зонд снизится примерно до трёх с половиной тысяч километров над уровнем облаков Юпитера и пролетит около девяти тысяч километров над его Большим красным пятном. При этом все восемь приборов Juno, в том числе тепловизор, будут включены.

Успех этой миссии позволит человечеству впервые взглянуть на бушующий на Юпитере шторм со столь близкого расстояния. За Большим красным пятном учёные наблюдают с 1830 года, и считается, что атмосферный вихрь существует уже более 350 лет.