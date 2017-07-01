Жителя Британии хотят посадить в тюрьму за поддержку ополченцев Донбасса

В середине британский суд должен вынести приговор Бенджамину Стимсону, которого власти обвиняют в поддержке ополченцев Донбасса. Об этом пишет Time.
В 2015 году 41-летний Стимсон провёл в Донбассе несколько месяцев, после чего в интервью BBC заявил, что гордится своим поступком. Британец признался, что в Донбассе хотел бы начать новую жизнь и рассчитывает на получение российского гражданства.
— Я не террорист. Я не как эти джихадисты, которые отправляются в Сирию, — цитирует издание Стимсона.
После интервью власти Великобритании его задержали и предъявили "намерение совершить акты терроризма, будучи членом военизированной группировки, противостоящей правительству Украины".
Сейчас обвинение в "намерении совершить теракт" с него снято. Решение суда ожидается 14 июля.
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