Жителя Британии хотят посадить в тюрьму за поддержку ополченцев Донбасса

После того как Бенджамин Стимсон провёл в Донбассе четыре месяца, он сделал признание, что хотел бы получить российское гражданство.

В середине британский суд должен вынести приговор Бенджамину Стимсону, которого власти обвиняют в поддержке ополченцев Донбасса. Об этом пишет Time.

В 2015 году 41-летний Стимсон провёл в Донбассе несколько месяцев, после чего в интервью BBC заявил, что гордится своим поступком. Британец признался, что в Донбассе хотел бы начать новую жизнь и рассчитывает на получение российского гражданства.

— Я не террорист. Я не как эти джихадисты, которые отправляются в Сирию, — цитирует издание Стимсона.

После интервью власти Великобритании его задержали и предъявили "намерение совершить акты терроризма, будучи членом военизированной группировки, противостоящей правительству Украины".

Сейчас обвинение в "намерении совершить теракт" с него снято. Решение суда ожидается 14 июля.