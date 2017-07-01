Отец Майкла Джексона попал в аварию

По последним данным, 88-летний Джо Джексон не пострадал в ДТП и чувствует себя хорошо.

Джо Джексона, отца известных поп-исполнителей Майкла и Джанет Джексон, доставили в больницу после автомобильной аварии в Лас-Вегасе, сообщает TMZ.

Joe Jackson Rushed to Hospital After Car Crash in Las Vegas https://t.co/tISZnwBVEP — TMZ (@TMZ) 30 июня 2017 г.

По сообщениям полиции, 88-летний Джексон находился на пассажирском сиденье "Ягуара", когда в автомобиль врезался внедорожник. После аварии мужчина жаловался на боли в грудной клетке, однако вскоре Джо Джексон сообщил, что не пострадал.

В январе Джо Джексон в очередной раз стал дедушкой. Его дочь, известная музыкальная исполнительница Джанет Джексон, родила своего первенца в возрасте 50 лет.