Отец Майкла Джексона попал в аварию

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Отец Майкла Джексона попал в аварию

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Джо Джексон. Фото: © REUTERS/Phil McCarten

По последним данным, 88-летний Джо Джексон не пострадал в ДТП и чувствует себя хорошо.

Джо Джексона, отца известных поп-исполнителей Майкла и Джанет Джексон, доставили в больницу после автомобильной аварии в Лас-Вегасе, сообщает TMZ.

По сообщениям полиции, 88-летний Джексон находился на пассажирском сиденье "Ягуара", когда в автомобиль врезался внедорожник. После аварии мужчина жаловался на боли в грудной клетке, однако вскоре Джо Джексон сообщил, что не пострадал.

В январе Джо Джексон в очередной раз стал дедушкой. Его дочь, известная музыкальная исполнительница Джанет Джексон, родила своего первенца в возрасте 50 лет.

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