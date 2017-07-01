Власти США предупредили энергетические компании и АЭС об угрозе хакерских атак

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Власти США предупредили энергетические компании и АЭС об угрозе хакерских атак

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Спецслужбы США опасаются хакерской атаки, целью которой могут стать АЭС. Фото: © REUTERS/Kacper Pempel

Американские спецслужбы подготовили свой доклад после распространения вируса ExPetr.

Власти США разослали предупреждение руководителям компаний энергетического сектора об угрозе кибератаки, которая может парализовать работу предприятий и дать злоумышленникам доступ к сетям управления. Об этом сообщает агентство Reuters.

В совместном докладе, подготовленном Министерством внутренней безопасности США и Федеральным бюро расследований (ФБР), говорится, что для сбора данных хакеры могут использовать фишинговые атаки — массовую рассылку писем, текст которых побуждает пользователей вводить личные данные на поддельных страницах, имитирующих известные сайты.

Американские спецслужбы подготовили свой доклад после того, как сотни компьютеров в нескольких странах мира оказались заражены вирусом-вымогателем ExPetr (первоначально считалось, что это вирус Petya, однако потом выяснилось, что это программа нового поколения — Petya.A).

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