В Австралии два подростка продавали оружие террористам

18-летних юношей не отпустили под залог и теперь им придётся ответить за содеянное перед судом.

Двое молодых людей задержаны в Австралии контртеррористическим отделом полиции. 18-летних подростков обвиняют в 17 преступлениях, в том числе сбыте наркотиков, оружия и боеприпасов преступным группировкам. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.

Police arrest two teenagers in western Sydney during counter-terrorism raids https://t.co/04WHfZVWEh Pic: NSW Police pic.twitter.com/NPYSMhtiFj — ABC Sydney (@abcsydney) 30 июня 2017 г.

— В течение двух последних месяцев конкретные группировки участвовали в закупке незаконного огнестрельного оружия и других товаров. Подростки думали, что они поставляют оружие как для преступной деятельности, так и, возможно, для других мотивов. Мы контролируем большое количество людей и у нас есть подозрения, что эти двое связаны с терроризмом, — сообщил заместитель комиссара полиции Дэвид Хадсон.

В полиции также сообщили, что задержанные уже знакомы сотрудникам органов, так как ранее привлекались за незаконную деятельность. Обоим подросткам отказано в освобождении под залог, они предстанут перед судом.