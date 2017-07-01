В Австралии два подростка продавали оружие террористам

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В Австралии два подростка продавали оружие террористам

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18-летних юношей не отпустили под залог и теперь им придётся ответить за содеянное перед судом.

Двое молодых людей задержаны в Австралии контртеррористическим отделом полиции. 18-летних подростков обвиняют в 17 преступлениях, в том числе сбыте наркотиков, оружия и боеприпасов преступным группировкам. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.

— В течение двух последних месяцев конкретные группировки участвовали в закупке незаконного огнестрельного оружия и других товаров. Подростки думали, что они поставляют оружие как для преступной деятельности, так и, возможно, для других мотивов. Мы контролируем большое количество людей и у нас есть подозрения, что эти двое связаны с терроризмом, — сообщил заместитель комиссара полиции Дэвид Хадсон.

В полиции также сообщили, что задержанные уже знакомы сотрудникам органов, так как ранее привлекались за незаконную деятельность. Обоим подросткам отказано в освобождении под залог, они предстанут перед судом.

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