Скончался казахстанец, обгоревший при падении частей ракеты "Союз-2.1а"

Врачи две недели боролись за жизнь мужчины, но полученные им ожоги были слишком серьёзны.

49-летний казахстанец Вячеслав Тыц, получивший тяжелейшие ожоги при падении частей ракеты-носителя "Союз 2.1а", умер в реанимации. Об этом сообщил новостной портал Tengrinews.kz.

— К сожалению, мы не смогли его спасти. Он скончался в реанимации, — приводит интернет-издание слова работников клиники.

Трагедия произошла вечером 14 июня в Карагандинской области Казахстана. Падение отделяющихся частей ракеты-носителя "Союз-2.1а" привело к возникновению степного пожара — вспыхнула сухая трава. Двое мужчин, находившихся в тот момент в этом районе, получили ожоги. Один из них — Юрий Хатюшкин — погиб на месте, его коллега Вячеслав Тыц попал в больницу в крайне тяжёлом состоянии.