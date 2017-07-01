Украина потребует от РФ компенсацию потерь от строительства Керченского моста

Киев подсчитал, что 23-дневный запрет на судоходство через пролив нанесёт стране убытков на полмиллиарда гривен.

Киев намерен через суд добиваться компенсации убытков, которые понесут украинские порты из-за планов России ограничить судоходство через Керченский пролив в августе и сентябре 2017 года. Об этом телеканалу Deutsche Welle сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Российская сторона объявила, что в конце августа начнутся работы по установке двух арочных пролётов моста. Из-за этого суммарно на 23 дня судоходство через пролив будет запрещено. Украина уже подсчитала, что убытки от этого составят полмиллиарда гривен.

— В этой связи Украина имеет право требовать от РФ возмещения причинённого такими действиями российской стороны вреда, — заявили DW в украинском МИД.

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк в свою очередь добавил, что после возведения моста часть судов не сможет проходить через Керченский пролив из-за слишком большой осадки. Это отразится на работе Бердянского и Мариупольского торговых портов в Азовском море.

Украинская сторона отметила, что не давала России разрешения на строительство моста через Керченский пролив.

— В МИД подчеркнули, что считают односторонние действия Москвы в данном случае нарушающими международное право и суверенные права и юрисдикцию Украины над её внутренними водами, территориальным морем, исключительной экономической зоной и континентальным шельфом в Чёрном и Азовском морях, — говорится в материале DW.