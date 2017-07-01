В снесённом в США памятнике конфедератов нашли послание предков

Памятник, посвящённый армии Юга, был снесён по решению суда, так как оскорблял чувства афроамериканцев.

В американском штате Миссури демонтировали памятник в честь Гражданской войны в США, а именно посвящённый армии Конфедерации. Однако при сносе рабочие обнаружили внутри постамента капсулу. В ней хранились медали армии Юга, печатная пресса того времени и документы жён конфедератов, которые подтверждают право местного музея распоряжаться памятником.

— Пусть они строят так широко, как хотят, настолько глубоко, насколько они хотят, и настолько высоко, насколько они хотят. Это станет вехами, которые покажут, насколько велика республика, прошедшая тёмные дни Гражданской войны, — говорится в послании создателя "капсулы времени" к потомкам.

В этом послании, как предполагают историки Сент-Луиса, речь идёт о создании местного парка, противниками которого являлись потомки конфедератов. Примечательно, что снесённый памятник располагался именно в этом парке. "Капсула времени" была заложена примерно через 50 лет после окончания Гражданской войны в США, во время возведения монумента в 1914 году.

Несмотря на последний документ, памятник всё же был полностью демонтирован. Отметим, что решение о сносе принял суд штата, который занял сторону местной афроамериканской общины, утверждавшей, что памятник конфедератов оскорблял их чувства. До сноса монумент многократно был атакован вандалами.