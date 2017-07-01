Райан Гослинг начал посещать акупунктурную клинику из-за стресса

Звезду фильма "Ла-Ла Ленд" папарацци засняли, когда он покидал учреждение в Лос-Анджелесе.

Голливудского актёра Райана Гослинга заметили за посещением акупунктурной клиники в Лос-Анджелесе. Как сообщает издание Daily Mail, к услугам врачей он обратился, чтобы снять стресс. Ведь всего несколько дней назад актёр вернулся из Испании, где участвовал в промотуре нового фильма с его участием — "Бегущий по лезвию 2049".

Бывший номинант на Оскар, как отмечают журналисты, сразу после сеанса релаксации в клинике купил себе холодный кофе и что-то перекусить, после чего отправился на прогулку.