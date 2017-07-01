В Раде "нашли" альтернативу визовому режиму России и Украины

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В Раде "нашли" альтернативу визовому режиму России и Украины

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Фото: Facebook

Депутат Антон Геращенко считает, что нужно ввести "регистрацию на определённых сайтах". Он отметил, что Киев не готов на данный момент к визам с РФ.

Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что визовый режим с Россией нужно заменить на регистрацию "на специальных сайтах", сообщает "112 Украина".

— Мы можем ввести не визовый режим, а предупреждение о том, кто приезжает, регистрацию на электронных сайтах, — заявил он.

Геращенко отметил, что визовый режим можно вводить только тогда, когда Украина будет к этому готова.

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