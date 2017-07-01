Пэрис Хилтон выбрала Ибицу вместо дня рождения Линдси Лохан

Пэрис Хилтон проигнорировала приглашение на день рождения Линдси Лохан. 2 июля девушка собирается выступить с DJ-сетом в клубе Amnesia на Ибице. Об этом сообщает Daily Mail.
Папарацци сняли её вместе с актёром Крисом Зилкой в аэропорту Лос-Анджелеса, где пара воссоединилась. Перед Ибицей они ненадолго остановятся в Лондоне.
#nicegirls @britneyspears @parishilton come to #mykonos for my birthday this weekend @Beyonce you too— Lindsay Lohan (@lindsaylohan) 28 июня 2017 г.
Ранее актриса Линдси Лохан опубликовала пост в "Твиттере", где пригласила Пэрис Хилтон и Бритни Спирс на свой день рождения на греческий остров Миконос.
- Популярные
- По времени