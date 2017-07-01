Пэрис Хилтон выбрала Ибицу вместо дня рождения Линдси Лохан

Звезда реалити-шоу собирается выступить с DJ-сетом в ночном клубе Amnesia 2 июля.

Пэрис Хилтон проигнорировала приглашение на день рождения Линдси Лохан. 2 июля девушка собирается выступить с DJ-сетом в клубе Amnesia на Ибице. Об этом сообщает Daily Mail.

Папарацци сняли её вместе с актёром Крисом Зилкой в аэропорту Лос-Анджелеса, где пара воссоединилась. Перед Ибицей они ненадолго остановятся в Лондоне.

Ранее актриса Линдси Лохан опубликовала пост в "Твиттере", где пригласила Пэрис Хилтон и Бритни Спирс на свой день рождения на греческий остров Миконос.