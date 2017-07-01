Синоптики: В выходные дожди в Москве не прекратятся

Местами в столичном регионе возможны грозы, а также ветер до 17 метров в секунду.

В субботу и воскресенье в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами с дождями и грозами. Об этом Лайфу рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, отметив, что в выходные температура немного понизится по сравнению с последним днём июня.

Так, 1 июля в столице ожидается +24...+26 градусов, по области от +22 до +27. Ветер западный со скоростью 5–10 метров в секунду, однако при грозах возможны отдельные порывы до 12–17 метров.

— В субботу местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня не исключены локальные грозы, — отметил специалист центра. — Мы ожидаем, что сегодня в Москве выпадет от пяти до десяти миллиметров осадков, что примерно в десять раз меньше, чем выпало накануне.

2 июля погода существенно не изменится. Местами ожидаются локальные дожди и грозы. В ночь с субботы на воскресенье ожидается +14...+16. По области от +12 до +17 градусов тепла. Днём в столице +21–23 градуса, в Подмосковье от +19 до +24.

В выходные ожидается пониженное атмосферное давление до 737 мм ртутного столба.