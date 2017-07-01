За три года войны дети в ДНР выучили график обстрелов ВСУ. LifeDoc

Молодые жители прифронтового посёлка Зайцево живут по распорядку дня, установленному украинской артиллерией.

Вооружённые силы Украины вновь открыли огонь по территории ДНР, сообщили в командовании народной республики. Несмотря на установленное ранее "хлебное перемирие", жители прифронтовых районов ДНР ежедневно подвергаются обстрелам. Дети из посёлка Зайцево на северной окраине Горловки рассказали Лайфу, что не только привыкли к регулярным взрывам и бомбардировкам, но и за три года боевых действий изучили график обстрелов своих домов.

Что говорят дети о своей жизни в прифронтовой зоне, смотрите в нашем LifeDoc.