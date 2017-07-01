Президент Южной Кореи назвал условия, при которых начнёт диалог с КНДР

Мун Джэин заявил, что Пхеньян должен либо заморозить свои ядерные разработки, либо отпустить задержанных граждан США.

Президент Южной Кореи Мун Джэин во время своего госвизита в США назвал условия, при которых Сеул начнёт диалог с КНДР.

По словам южнокорейского лидера, страна пойдёт навстречу переговорам, если будут остановлены ядерные и баллистические провокации со стороны Пхеньяна, а также после освобождения трёх удерживаемых граждан США. Как сообщает агенство РИА "Новости", об этом Мун Джэин заявил на выступлении в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

Ранее Лайф писал о встрече в Вашингтоне президентов США и Южной Кореи. По итогам переговоров Трамп заявил, что терпение Белого дома к КНДР закончилось.