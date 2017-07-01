Из-за непогоды в Москве и Подмосковье пострадало более 20 человек

Согласно последним данным, жертвами стихии стали двое. Было нарушено энергоснабжение 327 населённых пунктов.

Два человека погибли и не менее 20 пострадали из-за урагана, дождя и грозы на территории Центрального федерального округа, сообщает РИА "Новости".

— По уточнённым данным, пострадало 24 человека, из них двое погибли — один в Москве и один в Московской области. В больницы госпитализированы 10 человек, ещё 12 медицинская помощь оказана амбулаторно, — рассказал собеседник агентства.

Как отмечается, в результате разгула стихии было нарушено энергоснабжение 327 населенных пунктов, в которых проживает более 42 тысяч человек. Кроме того, повреждены крыши зданий и автомобили.

В аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово отменили и задержали более 200 рейсов.