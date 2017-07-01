ЛНР: Власти Украины продают паспорта пропавших в Донбассе солдат боевикам ИГИЛ

Сотрудница Государственной миграционной службы Украины раскрыла представителям МВД ЛНР схему торговли паспортами с криминалитетом и террористами.

На горячую линию МВД Луганской Народной Республики позвонила сотрудница Государственной миграционной службы Украины, работающая на территории Луганской области, подконтрольной Киеву. Причиной обращения женщины стали сведения о продаже украинских паспортов не только местным криминальным элементам и украинским националистам, но и террористам. Как уточнили в Центре по взаимодействию с общественностью МВД ЛНР, в ходе проверки были установлены двое боевиков ИГИЛ* и один — из "Ан-Нусры"*, которым удалось купить украинские паспорта.

— Поиск "клиентов" и торговля ведутся с помощью социальных сетей и мессенджеров. Цены на паспорта начинаются от 30 долларов за поддельный документ и от двух тысяч долларов — за настоящее удостоверение личности пропавшего в АТО лица, — сообщила силовикам заявительница.

В МВД народной республики отметили, что руководство МВД Украины, включая даже министра Арсена Авакова, не только в курсе существующей схемы, но и являются её активными выгодоприобретателями.

* Организации запрещены в России по решению Верховного суда.