Собянин: Последствия урагана будут устранены к 3 июля

Также столичный градоначальник отметил, что пострадавшим от непогоды оказывается необходимая помощь.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что к понедельнику 3 июля в столице будут устранены все последствия непогоды, бушевавшей 30 июня. Об этом сообщается в микроблоге градоначальника в "Твиттере".

Ураганный ветер повалил 1200 деревьев. До понедельника все последствия непогоды будут устранены — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 июля 2017 г.

Также мэр столицы отметил, что всем пострадавшим от урагана оказывается необходимая помощь.

Ранее Лайф писал о том, что из-за непогоды в Москве и Подмосковье пострадало более 20 человек.