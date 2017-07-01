Собянин: Последствия урагана будут устранены к 3 июля

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Собянин: Последствия урагана будут устранены к 3 июля

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Фото: ©РИА Новости/Дмитрий Паршин

Также столичный градоначальник отметил, что пострадавшим от непогоды оказывается необходимая помощь.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что к понедельнику 3 июля в столице будут устранены все последствия непогоды, бушевавшей 30 июня. Об этом сообщается в микроблоге градоначальника в "Твиттере".

Также мэр столицы отметил, что всем пострадавшим от урагана оказывается необходимая помощь.

Ранее Лайф писал о том, что из-за непогоды в Москве и Подмосковье пострадало более 20 человек.

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