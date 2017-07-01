Марадона назвал Путина феноменом, а Трампа — персонажем мультфильма или комикса

Легендарный футболист отнёс президента России к высшей лиге, заявив, что он сможет принести мир многим.

Известнейший аргентинский футболист Диего Марадона рассказал о своём отношении к российскому лидеру Владимиру Путину в интервью RT. По словам великого спортсмена, президент РФ — феномен.

— Я думаю, что после Уго Чавеса и Фиделя Кастро Путин вместе с Даниэлем Ортегой и Эво Моралесом представляет так называемую высшую лигу. Путин — это человек, который может принести мир многим на этой планете, — пояснил Марадона.

Футболист также рассказал, что не видит главу Белого дома Дональда Трампа как политика, назвав его героем мультфильма или комикса.

— Каждый раз, когда я вижу его по телевизору, переключаю канал, — заключил Марадона.

Ранее Лайф писал о том, что 56-летний легендарный футболист Диего Марадона назвал себя фанатом Путина. Спортсмен, который сейчас находится в Москве, заявил, что готов возглавить сборную Россию.