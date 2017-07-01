На Украине хотят побороться за право провести ЧМ по боксу — 2019

Федерация бокса страны презентует заявку 24 июля на заседании исполкома AIBA в Москве.

Украинская федерация бокса намерена бороться за право провести чемпионат мира в 2019 году на Украине, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на советника президента ФБУ Дмитрия Гайструкя.

— Все остались довольны уровнем организации чемпионата Европы. Федерация бокса Украины почувствовала в себе силы проводить турниры такого уровня. Следующим шагом станет подача заявки на проведение чемпионата мира — 2019, — заявил он. — 24 июля в Москве на заседании исполнительного комитета AIBA мы презентуем нашу заявку.

Напомним, в июне в Харькове состоялся чемпионат Европы по боксу. Как писал ранее Лайф, российского боксёра Георгия Кушиташвили на ЧЕ не пустили. Из-за депортации, спортсмен не попадёт на ЧМ.