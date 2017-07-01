Мутко рассказал, сколько болельщиков побывало на матчах Кубка конфедераций

Глава Российского футбольного союза поблагодарил всех посетителей и отметил, что они создали небывалую атмосферу.

Глава Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал о том, что на матчах Кубка конфедераций побывало 600 тысяч человек. Как он отметил, все билеты на полуфинал и финал уже проданы.

— 600 тысяч болельщиков посетили матчи Кубка Конфедераций, которые уже сыграны. И миллионы болельщиков смотрели их не на стадионе, — отметил Мутко.

Глава РФС поблагодарил всех, кто посетил Кубок конфедераций. В свою очередь, президент ФИФА Джанни Инфантино поблагодарил за организацию.

— Можно поздравить все команды, они показали прекрасный футбол. До Кубка конфедераций мы слышали о проблемах, о том, что в России никому нет дела до футбола. Но матчи были прекрасные, атмосфера — тоже, — подчеркнул Инфантино.