Дмитрий Медведев прибыл в Страсбург на церемонию прощания с экс-канцлером ФРГ

На похороны также прибыли Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Хиллари Клинтон, Биньямин Нетаньяху.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл 1 июля в Страсбург для участия в церемонии прощания с бывшим федеральным канцлером ФРГ Гельмутом Колем. С главой правительства прибыла вдова первого президента РФ Наина Ельцина.

Ранее глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что лично приедет на похороны, на церемонии прощания также присутствуют президент Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Германии Ангела Меркель.

О смерти бывшего канцлера стало известно 16 июня. Он скончался в своём доме в Людвигсхафене в возрасте 87 лет. После церемонии в Страсбурге гроб с телом Коля будет отправлен в город Шпайер в земле Рейнланд-Пфальц (Германия).