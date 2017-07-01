Мутко сообщил о предстоящем аншлаге на финальный матч Кубка конфедераций

По словам главы РФС, уже сейчас все билеты на финал и матче за третье место распроданы.

До финальных игр Кубка конфедераций остался всего один день, но уже все билеты на финальную игру и матч за третье место распроданы. Об этом в ходе пресс-конференции заявил вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко.

— Есть уже победители — это болельщики футбола. Те 600 тысяч болельщиков, которые посетили матчи Кубка конфедераций. Все игры были великолепные, мы получили удовольствие от игры замечательных команд. Украшением турнира стала атмосфера на стадионах во всех городах. На сегодняшний день все билеты проданы на финал и на матч за третье место, — сообщил Виталий Мутко.

Также глава РФС добавил, что все участники турнира передали ему, что остались удовлетворены организацией турнира. А протестировав базы в городах, где уже в следующем году состоятся матчи Чемпионата мира по футболу, высказали свою положительную оценку, подчеркнул Мутко.

Как ранее сообщал Лайф, финальный матч Кубка конфедераций состоится 2 июня в Санкт-Петербурге. За первое место поборются сборные Чили и Германии. В этот же день, но в Москве пройдёт матч за третье место между командами Португалии и Мексики.