В Домодедово разберутся со сбоями в расписании до конца дня

В столичном аэропорту Домодедово рассказали, когда работа воздушной гавани вернётся к штатному режиму.
— Сбои в расписании будут продолжаться до конца сегодняшнего дня, — заявил Лайфу пресс-секретарь аэропорта Александр Власов.
Он также отметил, что на все выходные прогнозы благоприятные и повторения вчерашних аномальных условий не ожидается.
— Понятно, что вчера была крайне сложная ситуация с точки зрения метеоусловий, — добавил Власов.
Ранее Лайф писал, что в аэропортах Москвы задержано более 200 рейсов.
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