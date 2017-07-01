В Домодедово разберутся со сбоями в расписании до конца дня

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В Домодедово разберутся со сбоями в расписании до конца дня

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Аэропорт Домодедово. Фото: © РИА Новости / Игорь Михалев

В аэропорту объяснили, что в ближайшее время не ожидается повторения вчерашних аномальных погодных условий и на все выходные прогнозы благоприятные.

В столичном аэропорту Домодедово рассказали, когда работа воздушной гавани вернётся к штатному режиму.

— Сбои в расписании будут продолжаться до конца сегодняшнего дня, — заявил Лайфу пресс-секретарь аэропорта Александр Власов.

Он также отметил, что на все выходные прогнозы благоприятные и повторения вчерашних аномальных условий не ожидается.

— Понятно, что вчера была крайне сложная ситуация с точки зрения метеоусловий, — добавил Власов.

Ранее Лайф писал, что в аэропортах Москвы задержано более 200 рейсов.

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