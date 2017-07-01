В Италии арестован подозреваемый в убийстве фоторепортёра Роккелли в Донбассе

Итальянский журналист погиб в 2014 году в окрестностях Славянска вместе со своим переводчиком Андреем Мироновым.

Итальянская полиция арестовала в Болонье молодого человека итальяно-украинского происхождения, который подозревается в причастности к убийству фотокорреспондента Андреа Роккелли, погибшего в 2014 году в Донбассе вместе со своим российским переводчиком Андреем Мироновым. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Подозреваемым прибыл на Украину в 2013 году с целью принять участие в столкновениях на Майдане. Позже он отправился в Донбасс в составе добровольческого батальона Нацгвардии Украины.

Напомним, Андреа Роккели погиб 25 мая 2014 года в окрестностях Славянска рядом с посёлком Андреевка, попав в составе группы из четырёх человек (фотограф, журналист, переводчик и водитель) под массированный огонь из артиллерийских орудий, который вели украинские военные.