Эксперты назвали безосновательными обвинения СБУ в причастности РФ к Petya

Как отметил генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский, для таких заявлений сотрудник СБУ должен был стоять рядом с инициатором.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский назвал обвинения СБУ в якобы причастности РФ к атаке с помощью вируса Petya.A безосновательными. Как подчеркнул специалист, причастность той или иной стороны к такого рода делам крайне сложно доказать.

— Обвинения ни на чём не основаны. Если агент каких-нибудь спецслужб не присутствовал рядом с инициатором, такое доказать вообще невозможно, — отметил он.

Ранее в СБУ заявили, что к атаке вируса-вымогателя Petya.A якобы могут быть причастны спецслужбы России. По их словам, заражение было спланировано заранее и происходило в несколько этапов.

Напомним, в результате массового заражения новым вирусом Petya пострадали банковский, энергетический и транспортный секторы Украины. С киберугрозой столкнулись европейские компании и учреждения из Франции, Испании, Швейцарии, Голландии, Дании, Польши, Норвегии, Великобритании и Индии. Вирус-вымогатель блокировал работу компьютеров и присылал сообщение с требованием выкупа.