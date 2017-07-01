Фанатка "Макдоналдса" потратила почти $200 тысяч на фастфуд

Осознав, что ожирение может её погубить, женщина полностью исключила из рациона вредную еду и похудела на 75 килограммов.

На протяжении 18 лет англичанка Марси Гордон еженедельно тратила около 200 долларов на завтраки и обеды в "Макдоналдсе". Как передаёт Daily Star, 37-летняя женщина заходила в ресторан быстрого питания как по дороге на работу, так и по пути домой, и после рождения двоих детей она весила около 150 килограммов.

На завтрак она ела макмаффины, шоколадные кексы и большой стакан газировки, а на обед — бигмак, два чизбургера, большую порцию картошки фри и колу.

Однажды Марси осознала, что так продолжаться больше не может: ожирение не только могло её убить, но также служило поводом для насмешек над детьми женщины. В школе над ними издевались одноклассники из-за того, что они полные.

— Я ненавидела то, как я выгляжу, — рассказала женщина. — Я уже не выглядела женственной и красивой и думала, что останусь толстой навсегда.

Марси занялась собой и полностью отказалась от фастфуда. Также она уменьшила ежедневное количество потребляемых калорий с восьми тысяч до полутора и стала питаться постной курицей, салатами и ужинать дома. Помимо этого женщина исключила из рациона продукты в высоким содержанием сахара и занялась спортом. Это дало результаты — сейчас она весит 75 килограммов.