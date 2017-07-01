МЧС предупреждает москвичей о грозе и сильном ветре в течение дня

В ведомстве рекомендуют переждать непогоду в капитальном строении и парковать автомобили вдали от деревьев и слабоукреплённых конструкций.

В МЧС по Москве предупреждают, что 1 июля с 13:00 по 19:00 мск ожидаются дождь и гроза с усилением юго-западного ветра до 12–17 метров секунду.

— Главное управление МЧС России по городу Москве настоятельно рекомендует при сильном ветре по возможности переждать непогоду в капитальном строении, — сообщил Лайфу дежурный офицер МЧС по Москве Роман Килькеев.

Также рекомендуется парковать автомобиль в гараж, а при его отсутствии — вдали от деревьев и слабоукреплённых конструкций.

В МЧС подчёркивают, что во время грозы с ливнем ухудшается видимость на дорогах.

Ранее Лайф сообщал, что июнь 2017 года в Москве стал самым холодным за 14 лет.