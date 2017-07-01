Искавшего ночлег французского писателя выгнали из тубдиспансера под Ивановом

Пожилой француз пешком путешествует России, а в качестве ночлега ему приглянулась территория медучреждения города Кинешмы, где он решил поставить палатку

Сотрудники противотуберкулезного диспансера в Кинешме в Ивановской области испытали немалое удивление, когда на территорию их учреждения пробрался пожилой человек и разбил там палатку. Приехавшие на вызов медиков полицейские удивились не меньше. Как сообщил телеграм-канал Mash, нарушителем спокойствия оказался 69-летний гражданин Франции из деревушки Бризон, что у подножия Монблана, писатель и путешественник Жильбер Вьероб.

Вперемешку на трёх языках — французском, английском и русском — он попытался объяснить, что не знал, что находится на территории туберкулёзного диспансера. Тем не менее остаться ему там не разрешили, да и сам француз, услышав слово "туберкулёз", начал экстренно собираться.

Как отметил Жильбер, это уже его второе путешествие по России, предыдущее было около 10 лет назад. В этот раз пенсионер не просто решил ознакомиться с российскими пейзажами, народом и культурой, но и написать про всё это книгу.

— У моих соотечественников неверные представления о России. Я очень люблю вашу страну. Здесь живут добрые и отзывчивые люди. Даже полицейские, которых я сегодня встретил, обошлись со мной очень вежливо. И город у вас очень красивый. Как, говорите, он называется? Кинешма… По сравнению с моей деревушкой, где всего-то 400 жителей, Кинешма очень большая. Здесь много магазинчиков. А вид Волги изумителен. Набережная — это просто чудо. Мне у вас нравится, — признался иностранец.

Отметим, что ночлег для француза все же нашёлся. Местный предприниматель Михаил Беляев узнал о французском путешественнике и пригласил погостить у него, пообещав не только кров и обед, но и поход в баню. По словам Жильбера, в Кинешме ему очень понравилось и теперь город у него прочно ассоциируется с тремя словами: туберкулёз, полиция, баня.