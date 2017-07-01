Луценко: Прокуратура Украины скоро раскроет убийство Вороненкова

По мнению генпрокурора страны, гибель полковника ГУР Минобороны не связана с делом экс-депутата Госдумы.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что дело об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова вскоре будет раскрыто, сообщает телеканал "112 Украина". При этом, по мнению чиновника, гибель экс-парламентария и полковника ГУР Минобороны Украины Максима Шаповала не связаны.

— Мы близки к раскрытию этого дела (об убийстве Вороненкова, — Прим. Лайфа), и это совсем другая линия, — заявил Луценко.

Напомним, 27 июня в Киеве прогремел мощный взрыв. Подрыв автомобиля классифицировали как теракт. В результате подрыва погиб полковник ГУР Минобороны Украины Максим Шаповал. Позже стало известно, что непосредственным руководителем начальника охраны Вороненкова был именно Шаповал.

Ранее Лайф сообщал, что, по мнению вдовы беглого бывшего депутата Марии Максаковой, киллера для её супруга наняли криминальные авторитеты из России.