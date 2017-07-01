На Украине избили священника прямо в суде

По словам священнослужителя, несмотря на оскорбления и угрозы во время заседания со стороны радикалов, правоохранители на них не отреагировали.

На Украине после судебного разбирательства активисты из Украинской грекокатолической церкви, "Правого сектора"* и "Чёрной сотни" избили священника в зале Коломыйского районного суда. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на сайт УПЦ.

Конфликт разгорелся 29 июня во время рассмотрения дела относительно бездеятельности милиции и противоправных действий участников рейдерского захвата Благовещенского храма Украинской православной церкви на праздник Троицы. Во время заседания в зале звучали оскорбления и угрозы физической расправы.

После того как суд удовлетворил жалобу общества храма, в помещении суда был избит священник Благовещенского храма Виталий Димнич. В связи с инцидентом представители церкви направили официальное обращение.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.