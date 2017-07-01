Первая в истории женщина-председатель Гонконга вступила в должность

На присяге присутствовал глава Китая Си Цзиньпин, участвующий в торжествах по случаю 20-й годовщины возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая.

Новая глава администрации специального административного района Гонконг в Китае Кэрри Лам приняла присягу 1 июля и официально вступила в должность. Это первая женщина в истории, ставшая главой Гонконга, пишет Reuters.

Выборы состоялись 26 марта, Лам набрала 777 голосов выборщиков из 1194.

На церемонии также находился президент Китая Си Цзиньпин. Он прибыл туда на 20-ю годовщину возвращения Гонконга под юрисдикцию КНР. Кэрри Лам заявила о своей поддержке политики "одна страна — две системы".

Напомним, что Гонконг был британской колонией с 1842 по 1997 год.