СМИ: 11-летняя девочка из России скончалась на курорте в Анталье

На курорте в турецкой Анталье скончалась 11-летняя девочка из России после купания в бассейне, сообщает Milliyet.
По предварительной информации, девочка отдыхала с мамой и братом. После купания в бассейне, она поднялась в номер и почувствовала головокружение. Вскоре ребёнок упал в обморок, позже произошла остановка сердца.
Медики проводили девочке непрямой массаж сердца, но это не помогло. Тело россиянки доставили в Институт судебной экспертизы в Анталье, где планируют установить причины смерти.
- Популярные
- По времени