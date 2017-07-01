СМИ: 11-летняя девочка из России скончалась на курорте в Анталье

По предварительной информации, у ребёнка остановилось сердце вскоре после купания в бассейне.

На курорте в турецкой Анталье скончалась 11-летняя девочка из России после купания в бассейне, сообщает Milliyet.

По предварительной информации, девочка отдыхала с мамой и братом. После купания в бассейне, она поднялась в номер и почувствовала головокружение. Вскоре ребёнок упал в обморок, позже произошла остановка сердца.

Медики проводили девочке непрямой массаж сердца, но это не помогло. Тело россиянки доставили в Институт судебной экспертизы в Анталье, где планируют установить причины смерти.