Песков заявил, что Путин не планирует посещать финал Кубка конфедераций

Президент РФ Владимир Путин не собирается посещать финал Кубка конфедераций, который пройдёт в Санкт-Петербурге 2 июля. Об этом РИА "Новости" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Напомним, что глава государства присутствовал на открытии Кубка конфедерации 17 июня. На мероприятии Путин произнёс приветственную речь, а также болел за сборную России во время игры против Новой Зеландии.
На финальном матче футбольного турнира встретятся сборные Германии и Чили.
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