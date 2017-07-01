Песков заявил, что Путин не планирует посещать финал Кубка конфедераций

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Песков заявил, что Путин не планирует посещать финал Кубка конфедераций

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Александр Дружинин

На финальном матче футбольного турнира, который состоится 2 июля, встретятся сборные Германии и Чили.

Президент РФ Владимир Путин не собирается посещать финал Кубка конфедераций, который пройдёт в Санкт-Петербурге 2 июля. Об этом РИА "Новости" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, что глава государства присутствовал на открытии Кубка конфедерации 17 июня. На мероприятии Путин произнёс приветственную речь, а также болел за сборную России во время игры против Новой Зеландии.

На финальном матче футбольного турнира встретятся сборные Германии и Чили.

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